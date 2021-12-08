Minik öğrencilerden Başkan Özdoğan'a ziyaret

Atlas Altınoluk Koleji anaokulu öğrencileri 'Yaşadığım Şehri Tanıyorum' etkinliği kapsamında Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan'ı ziyaret ederek, belediye çalışmaları hakkında bilgi edindi.

Anaokulu Müdiresi Ayşegül Narin ve sınıf öğretmenleriyle birlikte Hacılar Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden minik öğrenciler, ilk olarak Başkan Özdoğan'ı makamında ziyaret ederek sohbet etti. Miniklerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özdoğan, çocukların sorularını cevaplayarak belediye birimleri hakkında bilgi verdi. Bir öğrencinin belediye başkanı ne ile ilgilenir sorusuna; "Gençler, çocuklar, yol, su, elektrik, park gibi faaliyetlerle ilgilenir. Belediye başkanları ihtiyacı olan insanların her zaman yanında olur." diyen Başkan Özdoğan, "Bizler gece gündüz demeden çalışmalıyız, güzel vatanımıza daha güzel işler yapmak için gayretlerimizi sürdürmeliyiz." dedi.

Başkan Özdoğan minik öğrencileri makam ziyaretinin ardından meclis salonunda ağırlayarak sohbetine devam etti. Meclis salonunda öğrencilere nasihatlerde bulunan Özdoğan, onların okuldaki faaliyetleri hakkında öğretmenlerinden bilgiler aldı.

Minik öğrencilerin ziyareti, hatıra fotoğrafıyla son buldu. - KAYSERİ