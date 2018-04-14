Minik Öğrencilerden Bakan Kurtulmuş'u Terleten Sorular

Eline mikrofonu alan minik öğrenciler, incelemede bulunmak üzere Göbeklitepe'ye giden Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'u sordukları sorularla adeta terletti.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa'da bulunan 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe'de incelemelerde bulundu. Temaslarının ardından bölgeden ayrılan Bakan Kurtulmuş, Gaziantep'ten gelen bir öğrenci kafilesiyle karşılaştı. Öğrencilerin birlikte fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmeyen Bakan Numan Kurtulmuş, ayrılacağı sırada kendisine yöneltilen "Nasıl bakan oldunuz" sorusu üzerine İhlas Haber Ajansı muhabirinden mikrofonunu istedi. Mikrofonu alan Bakan Kurtulmuş, Gaziantep Osmangazi Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Alper Fedaioğulları'na vererek sorusunu yeniden sormasını istedi.

Öğrencilerin soruları terletti

Bakan Kurtulmuş, minik öğrenciden önce kendisini tanıtmasını istedi. Muhabirlere taş çıkartan minik öğrenci, kendisini tanıttıktan sonra Bakan Kurtulmuş'a soru üstüne soru sordu. "Göbeklitepe'ye gelme nedeniniz nedir" sorusunu cevaplandıran Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Göbeklitepe güzel bir yer. 12 bin yıllık bir mazisi var. Eski bir yerleşim yeri. Anadolu topraklarında tarihin en eski alanlarından birisi ortaya çıktı. Ben de Kültür ve Turizm Bakanıyım, benim işim bu. Geldim, buradaki çalışmaları yerinde gördüm. Vatandaşlarımızla ve sizlerle de karşılaştık. İnşallah keyifli, güzel bir gün geçireceğiz. Burada yapılan işlerde eksiklikler varsa onları tespit ettik. Daha güzel bir hale getirmek için gayret sarf edeceğiz" diye konuştu.

Diğer öğrencilerin de sorularını yanıtlayan Bakan Kurtulmuş, daha sonra bölgeden ayrıldı. - ŞANLIURFA