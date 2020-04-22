Minik öğrencilerden "23 Nisan TV" videosu İstanbul Maltepe'de Zümrütevler İlkokulu öğrencileri tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği olarak "23 Nisan TV" isimli video hazırlandı.

İstanbul Maltepe'de Zümrütevler İlkokulu öğrencileri tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği olarak "23 Nisan TV" isimli video hazırlandı.

Okulun 3/A sınıfı öğrencileri tarafından Kovid-19 ile mücadele sürecinde "evde kal" farkındalığı yaratmak için hazırlanan video sınıf öğretmenleri Özlem Gülal'ın Youtube kanalında paylaşıldı.

Tüm öğrencilerin ve öğretmenlerin evde kendilerini çekerek hazırladıkları yaklaşık 10 dakika süren videoda şiirler okundu, şarkılar ve tekerlemeler söylendi.

Öğrenciler öğretmenlerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı anılarını sordu. Bir öğrenci 23 Nisan'daki hava durumunu sunarken, bir öğrenci de pasta yapımını gösterdi.

Videoda, Cumhuriyetin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vecizeleri de öğrenciler tarafından seslendirildi.

Kaynak: AA