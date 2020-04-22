Minik öğrencilerden "23 Nisan TV" videosu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Minik öğrencilerden "23 Nisan TV" videosu - Haberler
23 Nisan, TV, Güncel

Minik öğrencilerden "23 Nisan TV" videosu

İstanbul Maltepe'de Zümrütevler İlkokulu öğrencileri tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği olarak "23 Nisan TV" isimli video hazırlandı.

22.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:51
Minik öğrencilerden '23 Nisan TV' videosu

İstanbul Maltepe'de Zümrütevler İlkokulu öğrencileri tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği olarak "23 Nisan TV" isimli video hazırlandı.

Okulun 3/A sınıfı öğrencileri tarafından Kovid-19 ile mücadele sürecinde "evde kal" farkındalığı yaratmak için hazırlanan video sınıf öğretmenleri Özlem Gülal'ın Youtube kanalında paylaşıldı.

Tüm öğrencilerin ve öğretmenlerin evde kendilerini çekerek hazırladıkları yaklaşık 10 dakika süren videoda şiirler okundu, şarkılar ve tekerlemeler söylendi.

Öğrenciler öğretmenlerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı anılarını sordu. Bir öğrenci 23 Nisan'daki hava durumunu sunarken, bir öğrenci de pasta yapımını gösterdi.

Videoda, Cumhuriyetin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vecizeleri de öğrenciler tarafından seslendirildi.

Minik öğrencilerden '23 Nisan TV' videosu

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

ABD salgınla boğuşurken Trump'ın derdi başka: Orduya vur emri verdi Haberler
ABD salgınla boğuşurken Trump'ın derdi başka: Orduya vur emri verdi
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi Haberler
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Sercan'ın Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketine tepki yağdı Haberler
Sercan'ın Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketine tepki yağdı
Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü
Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı
Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar
Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Antalya'da bir hırsız, kasiyerin yüzüne kola fırlatıp market soydu
Antalya'da bir hırsız, kasiyerin yüzüne kola fırlatıp market soydu
Günlük burç yorumları 22 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 22 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Devlet Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak
Devlet Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Bir polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz şahıstan, 'Neden kaçtınız' sorusuna küstah yanıt
Bir polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz şahıstan, ''Neden kaçtınız'' sorusuna küstah yanıt
Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi
Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi
Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi
Çin'de kimyasal madde üretimi yapılan tesiste patlama meydana geldi
Çin'de kimyasal madde üretimi yapılan tesiste patlama meydana geldi
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Ahmet Davutoğlu, 'Erdoğan'a ihanet etti' eleştirilerini yorumladı: İhanet etseydim, Sayın Erdoğan'ın en zayıf zamanında yanında olmazdım
Ahmet Davutoğlu, "Erdoğan'a ihanet etti" eleştirilerini yorumladı: İhanet etseydim, Sayın Erdoğan'ın en zayıf...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını sebebiyle Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını sebebiyle Putin ile görüştü
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi
KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı
KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muhammet Emin Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Hadise Harun Tan Cem Yılmaz Fettah Can
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Loris Karius Hikmet Karaman
Daha Fazla Kız Tbmm Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Minik öğrencilerden "23 Nisan TV" videosu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 16:04:37. #1.15#
title