Minik öğrencilerden 23 Nisan şarkısı Tuzla'da bir ilkokulda okuyan minik öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için enstrümanlarını evlerinde çaldılar.

Tuzla'da bir ilkokulda okuyan minik öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için enstrümanlarını evlerinde çaldılar. Öğrencilerin çaldığı 23 Nisan şarkısı, aynı videoda bir araya gelince renkli anlara sahne oldu.

Tuzla'da bir ilkokulun minik öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için evlerinde enstrümanlarını çaldılar. Öğrencilerden kimi gitar ile kimisi de piyano ile 23 Nisan şarkısı çaldı. Öğrencilerin 23 Nisan şarkısı seslendirdiği görüntüler bir videoda birleşince de ortaya renkli görüntüler çıktı. Şarkının sonunda öğrenciler Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlama mesajı gönderdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA