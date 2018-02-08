Minik Öğrenciler 'Zeytin Dalı' Yazdı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ilkokul öğrencileri, Afrin'de kahramanca mücadele eden Mehmetçiğe destek olmak amacıyla bedenleriyle "Zeytin Dalı" yazarak, ay ve yıldız çizdi. Öğrencilerin bu gösterisi karşısında duygulanan Mehmetçik ise cephedeki sipere astıkları pankart ile çocuklara teşekkür etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ÖSO birlikleri ile Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Nurten Öztürk İlkokulu öğrencileri ilginç bir şekilde destek verdi. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler, bedenleri ile "Zeytin Dalı" yazarak, ay ve yıldız çizdi. Çekilen fotoğraflar sosyal medyadan da paylaşılırken kahraman Mehmetçiğe moral oldu. Mehmetçiği duygulan fotoğraflar, görenlerin de beğenisini kazandı.

Mehmetçik'ten pankartlı teşekkür

Sosyal medya hesaplarından öğrencilerin fotoğraflarını gören askerler ise bu davranışa duyarsız kalmadı. Mehmetçik cepheden gönderdiği mesaj ile öğrencilere teşekkür etti. Mehmetçiğin mevziye astığı pankartta "Teşekkürler. Nurten Öztürk İlkokulu öğrenci ve öğretmenlerine. Afrin" ifadeleri yer aldı.

Afrin'deki kahraman askerlerin de çektikleri fotoğrafları paylaşmaları üzerine ise öğrencilerin yaptığı duygulandıran hareket ve Mehmetçiğin anlamlı mesajı, sosyal medyada günün konusu oldu. - GAZİANTEP