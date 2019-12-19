Minik öğrenciler yerli malı haftasını kutladı
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Minik öğrenciler yerli malı haftasını kutladı

Düzce Üniversitesi "Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve velileri ile birlikte Yerli Malı Haftası'nı kutladı.

19.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:41
Minik öğrenciler yerli malı haftasını kutladı

"Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve velileri ile birlikte Haftası'nı kutladı.


Düzce Üniversitesi "Anaokulu Müdürü Semih Tat'ın, Ülkemizde her sene düzenli olarak ayında kutlanan Yerli Malı Haftası hakkında bilgi verdiği etkinlikte; tutumlu olma, yatırım yapma ve yerli malı kullanmanın önemi vurgulandı.


12- 18 Aralık'ta tüm okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanan bu anlamlı haftada, Düzce Üniversitesi Anaokulu öğrencileri yerli malı haftası gösterileri gerçekleştirdiler. Veliler ve öğrencilerin yerli malı haftası için hazırlanan yiyecekleri birlikte tatmalarının ardından etkinlik sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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