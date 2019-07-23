Minik öğrenciler yaz tatilini belediyenin kurslarında değerlendiriyor

Adıyaman Belediyesi, Kadın ve Gençlik Merkezlerinde açtığı kurslarla minik öğrencilerin yaz tatilini en verimli şekilde geçirmelerine imkan sağlıyor.

Göreve geldiği günden bu yana ortaya koyduğu gayretli çalışmalarla büyük takdir toplayan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın talimatıyla son dönemlerde faaliyetlerini arttıran Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi, miniklerin yaz tatilindeki ilk adresi oldu.

Siteler, Fatih ve Cumhuriyet Mahalleleri ile Sitilce TOKİ'de hizmet veren Kadın ve Gençlik Merkezlerinde yaz tatili boyunca devam edecek olan Kur'an-ı Kerim kurslarına yoğun ilgi gösteren minik öğrenciler, yaz tatillerini en verimli şekilde geçiriyor.

Devam eden kurslar hakkında bilgi veren Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi yetkilileri, Siteler, Fatih ve Cumhuriyet Mahalleleri ile Sitilce TOKİ'deki Kadın ve Gençlik Merkezlerinde yaz tatili boyunca devam edecek olan Kur'an-ı Kerim kursuna talebin oldukça fazla olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerinin yaz tatilini en güzel şekilde değerlendirdiğini söyleyen veliler ise hizmetten dolayı Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a ve Kadın ve Gençlik Merkezi yetkililerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA