Minik öğrenciler, 'tüketen değil üreten nesil olma' yolunda ilk adımlarını attı

13.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:21

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Süleyman Yılmaz Anaokulu öğrencileri, Yerli Malı Haftası kapsamında etkinlik düzenledi



Minik öğrenciler kendi kıyafetlerini tasarladılar ve ders içerisinde yapmış oldukları çalışmaların sevincini anneleri ile paylaştılar.



Akıllı Karıncalar sınıfı öğretmeni Melike Düzenli yapmış oldukları yerli malı etkinliği hakkında, " Çocuklarımız yaparak yaşayarak öğrenmeyi temel aldılar ve kendi gerçek materyallerini kullanarak kıyafetlerini tasarladılar. Burada projemiz ile daha çok tüketen değil üreten nesiller amaçladık"dedi.



Okul Müdürü Nimet Uzan, okul olarak birçok farklı etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade ederken Yerli Malı Haftasında da farklı bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederken şunları söyledi: "Süleyman Yılmaz Anaokulu olarak uygulama ve etkinliklerimizde bizim önceliğimiz her zaman doğa ve doğal ürünler oluyor. Yıllardır okulumuzda uyguladığımız sıfır atık projeleriyle bu konuda hep öncü ve örnek olduk. Örneğin öğrenme merkezlerimizde her zaman günlük yaşama ve doğaya ait materyaller bulunduruyoruz. Böylece hem atık malzemeleri değerlendirmiş hem de gerçek yaşamla eğitimi iç içe vermiş oluyoruz. Bu yıl yerli malı haftasında özellikle üretmeye ve geri dönüşüm malzemelerini tekrar dönüştürmenin önemine dikkat çekmek istedik. Bu hafta da genelde tüketim ön plana çıksa da biz okul olarak bu haftanın asıl amacı olan yerli üretim fikrinden yola çıkarak etkinliklerimizi üretme ve dönüştürme üzerine planladık. Çocukların artık materyallerle ortaya çıkarttıkları ürünler sınıflarda stantlar kurularak ve üzerlerine etiket yapıştırılarak satışa sunuldu. Velilerimiz bu ürünleri gelip okuldaki stantlardan satın aldılar. ve çocuklar kazandığı parayı kendilerine ait kumbaralarına attılar. Böylelikle çocuklarımız üretmenin, emeğin karşılığını almanın, malzemeleri dönüştürmenin ve birikim yapmanın ne denli keyifli ve önemli olduğunu bir bakıma öğrenmiş oldu. Süleyman Yılmaz Anaokulu olarak "tüketen değil üreten nesiller yetiştiriyoruz" sloganıyla üretmeye ve dönüştürmeye devam edeceğiz." - KÜTAHYA

Kaynak: İHA