Minik öğrenciler trafik konusunda bilinçlendirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Minik öğrenciler trafik konusunda bilinçlendirildi

İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu - Haberler | Güncel

Minik öğrenciler trafik konusunda bilinçlendirildi Mobil Trafik Eğitim Tırı, Ordu'da ilkokul öğrencilerine eğitim verdi Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığının geliştirilmesi amacıyla başlatılan proje ile hayata geçirilen 'Emniyet Genel Müdürlüğü Mobil...

ORDU (İHA) - Minik öğrenciler trafik konusunda bilinçlendirildi

Mobil Trafik Eğitim Tırı, Ordu'da ilkokul öğrencilerine eğitim verdi

ORDU - Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığının geliştirilmesi amacıyla başlatılan proje ile hayata geçirilen ' Emniyet Genel Müdürlüğü Mobil Trafik Eğitim Tırı' ile Ordu'da çocuklara eğitim verildi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında kente gelen eğitim tırı, Tayfun Gürsoy Parkı içerisinde eğitim faaliyetlerine başladı. İlk olarak, tır içerisindeki mobil sınıfta kapsamlı trafik eğitimi gören öğrenciler, trafik işaretlerinin yer aldığı alanda ise polis eşliğinde akülü araç kullanarak, uygulamalı olarak trafik deneyimi kazandı. Uygulamalı eğitimde öğrenciler, polis ekipleri tarafından kurallar hakkında bilgilendirildi.

Programda öğrencilere boyama kitabı, kırmızı düdük, trafik kartları ve ikramlık dağıtılırken, öğrenciler ise eğlendi, hem de trafik konusunda bilgi sahibi oldu.

Minik öğrenciler trafik konusunda bilinçlendirildi

Minik öğrenciler trafik konusunda bilinçlendirildi

Minik öğrenciler trafik konusunda bilinçlendirildi

İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu - Son Dakika Haberleri
Adana Havalimanı'nda bir grup, piste inen uçağın önüne çıktı; çok sayıda gözaltı (2)- Yeniden

Adana Havalimanı'nda bir grup, piste inen uçağın önüne çıktı; çok sayıda gözaltı (2)- Yeniden

 İşte gerçek Mazlum! Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor

İşte gerçek Mazlum! Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor

 Hırsızlık için markete giren şahıslar, çıkışta kendilerini bekleyen polisler tarafından gözaltına alındı

Hırsızlık için markete giren şahıslar, çıkışta kendilerini bekleyen polisler tarafından gözaltına alındı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title