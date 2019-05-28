Minik öğrenciler temiz çevre için yürüdü

Kaynak: DHA

SİVAS'ta Dünya Çevre Günü nedeniyle anaokulu ve ilkokul öğrencileri yürüyüş düzenledi. Çevre kirliliğine dikkat çekmek isteyen öğrencilerin giydiği kostümler ilgi gördü.5 Haziran Dünya Çevre Günü, Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar kapsamında kentteki okullarda öğrenim gören anaokulu ve ilkokul öğrencileri kostümler giyerek yürüdü. Kent meydanında başlayan yürüyüş, Atatürk Kültür Merkezinde sona erdi. Yürüyüş sırasında öğrenciler 'Temiz çevre, temiz insan' şeklinde slogan attı.Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut ve öğrenciler ve velileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, çevre bilincinin çocuklara aşılanması gerektiğini belirterek, "Çevre bilincini kutlamadan öte eğitim altyapımızı kullanarak özellikle çocuklarımıza nakşetmemiz gerekmektedir. Herkesin toplumsal bir şekilde hassasiyet göstermesi önemli bir husustur" dedi.Konuşmanın ardından çocuklar tarafından hazırlanan çevre konulu çeşitli oyunlar sergilendi.- Sivas