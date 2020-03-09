Minik öğrenciler sınıflarda yaptıkları çiçekleri kadınlara dağıttı
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Dünya Kadınlar Günü, Erciş, Van, Güncel

Minik öğrenciler sınıflarda yaptıkları çiçekleri kadınlara dağıttı

Van'ın Erciş ilçesindeki Yunus Emre Ana Okulu öğrencileri, sınıflarda çeşitli kağıtlarla yaptıkları çiçekleri kadınlara dağıttı.

09.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:22
Minik öğrenciler sınıflarda yaptıkları çiçekleri kadınlara dağıttı

Van'ın Erciş ilçesindeki Yunus Emre Ana Okulu öğrencileri, sınıflarda çeşitli kağıtlarla yaptıkları çiçekleri kadınlara dağıttı.

Söz konusu okulun öğrencileri öğretmenleri eşliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirdi.

Bu kapsamda sınıfta çeşitli kağıtları kullanarak elde ettikleri çiçekleri yoldan geçen kadınlara verdi.

Kadınlar, kendilere hediye veren çocukları öperek teşekkür etti.

Okul öncesi öğretmeni Meryem Bilgin, öğrencilerle hazırladıkları çiçekleri sokakta gezerek kadınlara takdim ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Manşet

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