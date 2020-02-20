Minik öğrenciler polislik mesleğini tanıdı
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Minik öğrenciler polislik mesleğini tanıdı

Bilecik'te Bozüyük İlçe Müftülüğüne bağlı Kuran kursunun öğrencileri, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek polislik mesleği hakkında bilgi aldı.

20.02.2020 15:01 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:02
Minik öğrenciler polislik mesleğini tanıdı

'te İlçe Müftülüğüne bağlı Kuran kursunun öğrencileri, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek polislik mesleği hakkında bilgi aldı.


Bozüyük Kur'an Kursu öğreticileri Fatma Gökkaya ile Ayşe Abbas eşliğinde 4-6 yaş Kuran kursu öğrencileri Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Annelerin hazırladığı pasta ve börekleri polis amcalarına ikram eden minik öğrenciler, polislik mesleği hakkında bilgi aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki çeşitli birimleri gezen minik öğrenciler, polis amcaları ile hatıra fotoğrafları çektirdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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