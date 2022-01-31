Minik öğrenciler kuşlar ve sokak hayvanları için yem ile mama dağıttı - Haberler
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Minik öğrenciler kuşlar ve sokak hayvanları için yem ile mama dağıttı

İhlas Haber Ajansı, Murat Çelik - Güncel
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Minik öğrenciler kuşlar ve sokak hayvanları için yem ile mama dağıttı Amasya'da minik öğrenciler elleriyle oluşturdukları yemlik ve kapları yem ile mamayla doldurup kuşların, sokak hayvanlarının karlı kış koşullarında beslenmelerini sağladı.

AMASYA (İHA) - Minik öğrenciler kuşlar ve sokak hayvanları için yem ile mama dağıttı

AMASYA - Amasya'da minik öğrenciler elleriyle oluşturdukları yemlik ve kapları yem ile mamayla doldurup kuşların, sokak hayvanlarının karlı kış koşullarında beslenmelerini sağladı.

Atık malzemelerden yaptıkları yemlik ve kaplarla eğitim yuvalarının yakınındaki parka giden minik öğrenciler yemlikleri ağaçlara asıp mamaları da kedi evleri ile park alanına dağıttı. Sokak hayvanları ve kuşlar için mesaj veren öğrencilerine doğa dostu olma bilincini aşılamaya çalıştıklarını belirten Öznur Göztaş, "Bu soğuk kış günlerinde tüm insanların kapılarının, camlarının önüne birer kap yemek, su koyarak onların da yaşamlarını sürdürmeyi sağlamamız gerekiyor" dedi.

Minik öğrenciler kuşlar ve sokak hayvanları için yem ile mama dağıttı

Minik öğrenciler kuşlar ve sokak hayvanları için yem ile mama dağıttı

Minik öğrenciler kuşlar ve sokak hayvanları için yem ile mama dağıttı

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Güncel

Sokak Hayvanları, Amasya, Güncel, Haber

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