Minik öğrenciler kreşlere dönmeye hazırlanıyor
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Minik öğrenciler kreşlere dönmeye hazırlanıyor

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında kapatılan kreş ve çocuk bakım evleri, 1 Haziran'da kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Minik öğrenciler kreşlere dönmeye hazırlanıyor
30.05.2020 10:33 | Son Güncelleme: 30.05.2020 10:37

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında kapatılan kreş ve çocuk bakım evleri, 1 Haziran'da kapılarını açmaya hazırlanıyor. Temizlik faaliyetinin arttırıldığı eğitim yuvalarında, çocukları salgından korumak için bir dizi önlemler alınıyor. Çocukların sınıf içerisindeki oturma düzenleri de oynadıkları oyunlar da koronavirüs nedeniyle büyük bir değişime uğrayacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle eğitime yaklaşık 3 ay önce ara veren kreş ve çocuk bakım evleri, 1 Haziran'da yeniden faaliyete geçecek. İşletmelerde hummalı bir temizlik ve dezenfekte çalışması başlatılırken, okula ara veren öğrenci ve velileri heyecanla pazartesi gününü bekliyor. Gaziemir'deki bir kreşin kurucu müdürü ve 18 yıldır özel okul sektöründe faaliyet gösteren Şeyma Kılınç da kararın açıklanmasının ardından hazırlıklara başladıklarını söyleyerek, özellikle temizlik ve dezenfektan faaliyetine hız verdiklerini kaydetti. Kılınç "Biz aslında kendimizi ayın 15'ine göre hazırlamıştık. Normalleşme sürecine göre 1 Haziran'da kapıları açacağız. Bugün de acele ile okullara geldik ve temizlik yapmaya başladık" dedi. Okul personeli ile sınıfları dezenfekte etmeye uğraştıklarını anlatan Kılınç, şöyle konuştu:

"0-6 yaş aralığında hem kreş gündüz bakımevi hem anaokulu olarak 2 grubumuz var. Kreş ve gündüz bakımevleri için açılış onayı verildi. Küçük çocuklar olduğu için önlemleri ne kadar uygulayabiliriz tam tahmin edemiyorum. En azından dezenfektan ve kolonya kullanarak ellerini sürekli sabunlamalarını sağlayacağız. Normalde okulumuzun mevcudu 85 öğrencidir. Ama o sayıyı azaltmayı düşünüyorum. Sınıflardaki kontenjanları yarı yarıya düşürmemiz gerekiyor. Sıraları, sandalyeleri, oyuncakları ve onların temas etme ihtimali olan her yeri temizliyoruz. Bu önlemler sayesinde çocukları ve aileleri korumayı hedefliyorum."OTURMA DÜZENİ VE ALIŞKANLIRLAK DEĞİŞECEKOkul girişinde ve sınıflarda koronavirus ile mücadele kapsamında bazı önlemler aldıklarını dile getiren Şeyma Kılınç, şunları anlattı: "Oturma düzenlerinde de farklılıklar yapacağız. Normalde yan yana oturuyorlar ama şimdi bir sandalye boş, bir sandalye dolu oturtacağız. Anaokullarında el ele halk oyunları oynanır. Bu tip oyunları biraz daha azaltacağız. El ele tutuşma gibi ya da birbirine sarılma gibi alışkanlıkları azaltmamız gerekiyor. 0-2 yaş grubu çocuklar zaten bir arada oynamayı istemez. Onlar günün büyük bölümünü uyuyarak geçirir. Asıl sıkıntı 3-6 yaş döneminde. Birlikte oyun kurdukları alanlarda sıkıntı yaşayabiliriz. Bununla ilgili öğretmenlerimize büyük görev düşüyor. Daha fazla ikili oyunlara ağırlık vereceğiz. Grup oyunlarını azaltarak teması engellemeyi hedefliyoruz."BAĞIŞIKLIĞI ARTTIRICI BESLENME MODELİ1 Haziran Pazartesi'den itibaren okullarda kısmen yoğunluk yaşanabileceğini söyleyen Kılınç, ailelerin bazı tedirginlikler yaşasalar da 3 aydır evde vakit geçiren çocuklarını sosyalleştirmek istediğini ifade etti. Velilerin okullara güvendiğini anlatan Kılınç, çocukların beslenmesine özel bir önem verdiklerini belirterek, "Bu hastalık süreci nedeniyle bağışıklığın güçlü olması çok önemli. Pekmez ve kuruyemiş gibi gıdaları daha fazla tercih edeceğiz. Sebze ile meyveye ağırlık vereceğiz. Ailelerin de mutlaka bize destek olması gerekir. Bizim burada anlattığımız şeyleri evde de uygulamalarını istiyoruz. Çocukların arkadaşları ile temaslarını azaltmaları çok önemli" diye konuştu.ÇOCUKLAR BİLGİ SAHİBİ OLDU

3 yaşındaki kızı Kumsal'ın heyecanla okula dönmeyi beklediğini anlatan 2 çocuk babası Cihan Kuçhan da kızının 2 yıldır kreşe geldiğini söyleyerek "Kızımızın yaşıtlarıyla vakit geçirmesi için kreşe devam etmesini istiyoruz. Pandemiden dolayı evde sıkıntı yaşadı ve okulunu çok özledi. Evde bizimle vakit geçirip abisi ile oyun oynuyordu ama çok sıkıldı. Pazartesi'den itibaren okula dönecek. Bizim de işlerimize adapte olmamız gerekiyor. Güven sorunum yok. Çocuklarımız da koronavirüs ile ilgili bilgi sahibi oldu. 3 yaşında ama ona yaklaştığımda 'baba uzak dur' diye beni uyarıyor" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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