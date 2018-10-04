Minik Öğrenciler Kitap Okudu

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Samsun İçin Okuma Vakti" projesi kapsamında Havza'da kitap okuma etkinliği yapıldı.

Havza Merkez İlkokulu'nda 530 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, İlçe Jandarma Komutanı Alpaslan Bostancı ve İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Kahyaoğlu ile okul müdürleri de katılarak kitap okudu.

Kaymakam Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, çocuk yaşta okuma alışkanlığının kazanılmasının önemini vurgulayarak, "Kitap okumanın çocuğun zihinsel, duygusal, sosyal ve dil gelişiminde önemli bir yeri var. Kitap okuma alışkanlığı öncelikle ailede kazanılmakta, anne ve babanın kitap okuyarak çocuğa iyi bir örnek olması gerekmektedir." dedi.

Ardından öğrenciler 1 saat kitap okudu.