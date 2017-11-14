Minik Öğrenciler Jandarma ile Tanıştı

Milas 23 Nisan İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, Milas İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek jandarma teşkilatı hakkında bilgi aldı.



Milas İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Milas 23 Nisan İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, jandarma teşkilatı hakkında bilgilendirildi. Ziyarete katılan minik öğrencileri karşılayan Milas İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, gerçekleştirdikleri sunumla jandarma teşkilatında kullanılan araç gereçlerin tanıtımını yaptı. Renkli görüntülere sahne olan ziyarette öğrencilere; jandarma teşkilatında kullanılan trafik, olay yeri inceleme motosiklet ve asayiş araçları da tanıtıldı.



Jandarmanın görev ve yetkileri hakkında sorular soran öğrenciler, jandarma personeli tarafından bir bir cevaplandırıldı. Öğrenciler, etkinlik sonunda jandarma personeli araçlarına binerek, birlik içinde kısa bir gezinti yaptı. - MUĞLA