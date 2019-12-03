Minik öğrenciler, işaret dili ile İstiklal Marşı'nı okudu

03.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:18

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle düzenlenen törende Lüleburgaz ilkokul öğrencileri işaret dili ile İstiklal Marşı'nı okudu.

Lüleburgaz'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sami Saçkan, Lüleburgaz Engelliler Derneği Başkanı Ömer Dağ ve engelli vatandaşlar ile aileleri katıldı. Etkinlik, Lüleburgaz Engelliler Derneği Başkanı Ömer Dağ ve yönetim kurulu üyelerinin tören alanında bulunan Atatürk anıtına çelenk koymasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından Lüleburgaz İstiklal İlkokulu 4'üncü sınıftan toplam 30 öğrenci, İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okuyarak farkındalık yarattı.

Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi İşaret Dili Öğretmeni Buse Güler öncülüğünde hazırlanan, engelsiz bireyler için engelli bireylerin yaşadıkları zorluklara dikkat çeken 3 dakikalık işaret dili gösterisi, yoğun ilgi gördü. 'ENGELSİZ İSTİKLAL MARŞI PROJESİ'Nİ BAŞLATTIK'

İşaret Dili Kursu Öğretmeni Buse Güler, "Üniversite yıllarımda tanışmış olduğum işitme engelli arkadaşımın aracılığı ile ben işaret dilinin var olduğunu öğrendim. 2017 yılında Halk Eğitim Merkezimizin açmış olduğu işaret dili kurslarına giderek tüm eğitimlerimi tamamladım. Tam 3 yıldır işaret dili eğitimi veriyorum farkındalık yaratmak amacıyla. Geçen sene 23 Nisan töreninde Engelsiz İstiklal Marşı projesi ile bir proje başlattık. O zamandan beri tüm törenlerde elimizden geldiğince Nedim Bey, İzzet Müdürümüz ve Hakan Müdürümüzün destekleri ile beraber törenlerde görev alıyoruz. Çünkü dünyada bir tek normal insanlar yok. Bizler de bir nebze olsa onların hayatlarına dokunabilmek, onları anladığımızı, onların yanında olduğumuzu göstermek adına bu şekilde programlarda görev alıyoruz" dedi. Kursta eğitim gören öğrenciler de işaret dili öğrenmekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Kaynak: DHA

- Kırklareli