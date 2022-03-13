19 MAYIS, SAMSUN (İHA) - Minik öğrenciler işaret dili ile İstiklal Marşı okudu

SAMSUN Samsun'un 19 Mayıs İlçesi'nde İşaret Dili Kursuna giden minik öğrenciler, İstiklal Marşı'nı ve bayrak şiirini işaret diliyle okudular.

19 Mayıs Halk Eğitimi Merkezi Türk İşaret Dili Kursuna giden minik öğrenciler, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümünde İstiklal Marşı'nı ve bayrak şiirini işaret diliyle okuyarak Mehmet Akif Ersoy'u andılar. Türk İşaret Dili Öğretmeni Aysel Kalyon, öğrencilere İstiklal Marşı'nı ve bayrak şiirini işaret diliyle okumayı öğretti. İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yılı anısına kendi imkanları ile çektikleri video, sosyal medyada vatandaşlar tarafından ilgi ile izlendi.

Öğretmenler olarak bu projeyi gerçekleştirmekten büyük gurur duyduklarını belirten Türk İşaret Dili Öğretmeni Aysel Kalyon, "Bundan 101 yıl önce şairimiz Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşımızı bizlere hediye etti ve o gün bugündür İstiklal Marşımız söyleniyor. Rabb'im İstiklal Marşımızın tekrar yazılmasını nasip etmesin. İstiklal Marşımızın kabulünün 101'inci yılı olması nedeniyle büyük bir gururla bu çalışmayı yaptık. Çok mutluyuz. Çocuklarımıza bunu aktarabildiğimiz için çok sevinçliyiz. Katılan öğrencilerle büyük gurur yaşadık" dedi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Şinasi Aksan, "Türk İşaret Dili Öğretmenimiz Aysel Kalyon, Bilişim Teknolojileri Öğretmenimiz Gamze Gene'yi, kıymetli öğrencilerimizi ve katkıda bulunan herkese, İstiklal Marşı'mızın 101. yıldönümünü nedeniyle çekmiş oldukları videodan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. İstiklal Marşımızın 101. yıldönümünü kutluyorum" şeklinde konuştu.

19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, "Devletimizin ve Milletimizin bağımsızlığının ve bütünlüğünün sembolü olan İstiklal Marşı'mızın 101. yıldönümünü kutlamanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günde, marşımızın Türk işaret dili ile okunması da bizler için ayrıca bir mutluluk ve farkındalık vesilesi olmuştur. Bu müstesna çalışmada emeği geçen Öğretmenlerimizi, kıymetli öğrencilerimizi ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. İstiklal Marşımızın 101. yıldönümünü kutluyor. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmak üzere vatanımız ve bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum" diye konuştu.