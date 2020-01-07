Minik öğrenciler hünerlerini sergiledi
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Minik öğrenciler hünerlerini sergiledi

Nevşehir 30 Ağustos İlkokulu öğrencilerinin düzenlediği el sanatları sergisi büyük ilgi gördü.

07.01.2020 13:47 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:50
Minik öğrenciler hünerlerini sergiledi

Serginin açılışına katılan Belediye Başkanı 'nın eşi Melek Arı, öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.

30 Ağustos İlkokulu Görsel Sanatlar Kulübü öğrencilerinin yapmış olduğu el sanatları ürünlerinden oluşan "20203'e Doğru Sanatçı Çocuk" adlı sergi törenle açıldı.

Serginin açılış törenine Belediye Başkanı Rasim Arı'nın eşi Melek Arı'nın yanı sıra Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sevinç Sesveren Atılgan, Memur-Sen Nevşehir İl Temsilcisi Mustafa Çiftçi, Okul Müdürü Serhat Uluer, okul öğretmenleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Sergi açılışının ardından okul öğrencilerinin yaptıkları el sanatları ürünlerini inceleyen Melek Arı, öğrencileri ve okul öğretmenlerini tebrik etti. Arı burada öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.

Kaynak: Bültenler
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