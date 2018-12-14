Minik Öğrenciler Harçlıklarından Yemen'e Yardımda Bulundu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir okulda başlatılan "Yemen için bir adım da sen at" kampanyasına öğrenciler harçlıklarıyla katkı sağladı.

Yemen'deki savaşta zarar görenlere yardım etmek amacıyla Adile Altınbaş Ortaokulu Müdürü İbrahim Halil Kaya ve beraberindeki okul yöneticileri, "Yemen için bir adım da sen at" kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında, öğretmen, öğrenci ve velilerin de katkılarıyla toplanan bin 520 lira, Ziraat Bankasında açılan hesaba bağışlandı.

Okul Müdürü Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplumsal farkındalık ve duyarlılık oluşması için kampanyayı düzenlediklerini söyledi.

Kampanyaya ilginin yoğun olduğunu ifade eden Kaya, "Okulumuzun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü öncülüğünde toplumsal farkındalık ve duyarlılık oluşturmak açısından Yemen'deki insanlara yardım elimizi uzattık. Gösterilen yoğun ilgiden memnun kaldık. Toplanan paraları Ziraat Bankası Nizip Şubesinde Yemen için oluşturulan hesaba aktardık. Kampanyaya öğrencilerimiz de harçlıklarıyla destek oldu." diye konuştu.