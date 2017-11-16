Minik öğrenciler girişimcilik projesiyle çikolata fabrikasını gezdiler



BOLU - Bolu'da, ilkokul öğrencileri 'Minikler Yaşama Girişiyor Projesi' kapsamında çikolata fabrikasını gezerek, üretimin her safhasını tek tek incelediler.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Grubu Başkanlığı'nda ve Bolu Bağışçılar Vakfı koordinatörlüğünde başlatılan 'Minikler Yaşama Girişiyor' projesi kapsamında, Koç İlköğretim Okulu öğrencilerinden bir grup çikolata fabrikasını ziyaret etti.

Öğrencilere fabrika ziyaretinde, Bolu Ticaret Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Bolu Bağışçılar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Erbayram ve öğretmenler de eşlik etti.

Okul dışı saatlerde 28 hafta boyunca, haftada 2 kez yürütülecek olan 'Minikler Yaşama Girişiyor' projesi, çocukların girişimcilikle ilgili farkındalıklarını artırmak, yaratıcılıklarını bu alanda kullanmaya özendirmek, akran, aile ve toplumla etkili işbirliği becerilerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Türkiye'de ilk kez tüm eğitim öğretim yılını kapsayacak şekilde ve kapsamlı olarak uygulanacak olan "Temel Eğitimde Girişimcilik" programı, ileriki yıllarda anaokulları ve meslek liselerinde de yaygınlaştırılması planlanıyor.