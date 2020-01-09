Minik öğrenciler gazetecilik mesleğiyle tanıştı
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Minik öğrenciler gazetecilik mesleğiyle tanıştı

VAN (İHA) – Van'daki Bahçeşehir Koleji öğrencileri, İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek gazetecilik konusunda bilgi aldı.

09.01.2020 13:05 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:10
Minik öğrenciler gazetecilik mesleğiyle tanıştı

(İHA) – Van'daki Koleji öğrencileri, İhlas Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek gazetecilik konusunda bilgi aldı.


Bahçeşehir Kolejinden 80 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte medya iletişim dersi kapsamında İHA Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Gazetecilik konusunda bilgilendirilen minik öğrenciler, haber temini konusunda muhabirlere sorular yöneltti. 'İHA Muhabir' kitapçığını inceleyen minikler, gelişen teknoloji imkanları sayesinde karşılaşılan ilginç anların paylaşımı konusunda da bilgilendirildi.


Gazetecilik mesleğiyle yakından ilgilenen öğrenciler, ilk defa ellerine mikrofon alarak röportajlar gerçekleştirdi. İleride gazetecilik mesleğini seçeceklerini dile getiren öğrenciler, ziyaretin çok verimliği geçtiğini dile getirdi.


Öğrenciler, İHA çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi. - VAN

Kaynak: İHA
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