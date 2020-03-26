Minik öğrenciler "Evde kal" çağrısına videoyla destek verdi
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Erzurum, Güncel

Minik öğrenciler "Evde kal" çağrısına videoyla destek verdi

Erzurum'da özel kreş ve gündüz bakımevi öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaşlı ve kronik hastalığı olanların evlerinde kalmalarını teşvik için video hazırladı.

26.03.2020 15:18 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:21
Minik öğrenciler 'Evde kal' çağrısına videoyla destek verdi

Erzurum'da özel kreş ve gündüz bakımevi öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaşlı ve kronik hastalığı olanların evlerinde kalmalarını teşvik için video hazırladı.

Minik öğrenciler, evlerinde ailelerinin çektiği kısa videolarla, Sağlık Bakanlığınca vatandaşlara yapılan "Evde kal" çağrısına destek verdi.

Minikler, videoda büyüklerine "Sevgili büyükbabalarımız ve büyükannelerimiz, biz sizi çok seviyoruz, siz de bizi seviyorsanız evinizde kalın, bizimle kalın.", "Anneanneciğim, babaanneciğim, dedelerim, sağlığınız için evde kalın, siz bizim için çok değerlisiniz.", "Canım dedem, ben seni çok seviyorum. Hastaneler kapalı gidemezsin, dışarı çıkma hasta olursun." diye seslendi.

Bakımevi öğretmenlerince sosyal medyada paylaşılan video, büyük beğeni topladı.

Minik öğrenciler 'Evde kal' çağrısına videoyla destek verdi

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Minik öğrenciler "Evde kal" çağrısına videoyla destek verdi

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