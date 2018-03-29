Minik Öğrenciler Emniyet Müdürü Alper ile Bir Araya Geldi

Kreş öğrencileri Emniyet Müdürü Metin Alper'i ziyaret ederek, polislik mesleği ile ilgili bilgi aldı.

Kamu kurumları ve meslek tanımı konusunda çocukları bilgilendirmek ve meslekleri tanıtmak için kurumlara ziyaret eden Bilgin Kreş öğrencileri Emniyet Müdürü Metin Alper'i ziyaret etti. Oldukça renkli ve bir o kadar da eğlenceli geçen ziyarette Metin Alper, çocuklarla yakından ilgilendi.

Toplantı salonunda çocuklarla bir araya gelen Alper, çocuklara balon, boyama kitabı ve Türk bayrağı hediye etti. Çocuklar da yanlarında getirdiği Türk bayrağı ve çiçeği Alper'e takdim etti.

Çocukların özellikle velileriyle birlikte araçlarda hareket halindeyken trafik kurallarına tam uyum noktasında üzerine düşen bazı görevleri hatırlatan Alper, emniyet kemeri, ışık ihlalleri ve aşırı sürat konusunda anne ve babalarına uyarılarda bulunmalarını istedi.

Alper ayrıca, çocukların tanımadığı kişilerle diyaloğa girmemeleri ve böyle bir şeyle karşılaşıldığı zaman yapmaları gerekenleri anlattı. - ADIYAMAN