Minik öğrenciler DAP'tan kütüphane istedi

14.11.2019 14:18 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:23

Erzurum Kayakyolu Çimento Müstahsilleri ve İşveren Sendikası İlkokulu öğrencileri DAP İdaresi'ne misafir oldular.



Okul Müdürü Murat Yiğit ve öğretmenleri ile DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir ile görüşen öğrenciler, okullarına kütüphane ile zeka oyunları oynamaları için oyun setleri istediler.



Okullarına kütüphane yapılmasını isteyen Ravzanur Kuzu, Yusuf Kerem Şimşek ve Işıl Beşik adlı öğrencilerin taleplerini makul karşılayan ve düşüncelerine önem veren Başkan Demir, "Önemli olan çocuklarımızın kütüphaneye istemesi ve burada ders çalışmaları, bu da bizim asli görevimiz. Ülkemizin geleceği olan sizlerin milli değerlerimizle büyütülmesi büyük önem taşıyor. Desteklediğimiz semt kütüphanesi projesiyle bunu karşılamaya çalışıyoruz. Bunun için de Doğu Anadolu Bölgesi'nde bugüne kadar toplam 130 adet DAP Semt Kütüphanesini çocukların hizmetine sunduk. Bu 130 kütüphaneden 22 tanesi Erzurum'a yapıldı. İmkanlarımız ölçüsünde bu isteğinizi karşılamaya çalışacağız" dedi.



Başkan Demir, çocuklara okumaları için kitap seti hediye ederken, çocuklar da Başkan Demir'e çiçek ve Türk zeka ve strateji oyunu olan mangala takdim ettiler. - ERZURUM

Kaynak: İHA