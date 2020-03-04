Minik öğrenciler büyüklerine kitap hediye etti

04.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:38

Kocaeli'de farkındalık çalışması kapsamında tramvayda yolculuk eden minik öğrenciler, yanlarına oturan büyüklerine kitap hediye etti.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden biri olan UlaşımPark A.Ş. ile özel bir okul iş birliğinde tramvayda farkındalık çalışması yapıldı. Çalışma kapsamında sefer öncesi tramvayın tüm kabinlerine konumlanan öğrenciler, seyahate başlandığı esnada yanlarına oturan büyüklerine okudukları kitapları hediye etti. İstasyonlar ilerledikçe dolan tramvayda daha da dikkat çeken öğrenciler, yanlarına oturan büyükleriyle sohbet ederek okudukları kitapları kendilerine armağan etmek istediklerini iletti.



Otogar-Plajyolu istasyonları arasında gerçekleşen etkinlik toplamda bir buçuk saatte tamamlandı. Sefer öncesi tramvayın tüm kabinlerine konumlanan öğrenciler, seyahate başlandığı esnada yanlarına oturan büyüklerine okudukları kitapları hediye etti. Hediye kitapları teşekkür ederek alan yolcular, karşılaştıkları durum karşısında önce şaşırsa da daha sonra çocukları tebrik ettiler. - KOCAELİ

Kaynak: İHA