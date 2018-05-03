Minik Öğrenciler Bale Gösterisine Hazırlanıyor

Karabük'te RNK grupta 8 ay süren özel bale eğitiminin ardından 33 minik öğrenci büyük gösteriye hazırlanıyor.

Bale öğretmeni Esma Çil Paçaman tarafından 8 ay süren kurslarda 4-6 ve 7-9 yaş arasında bale eğitimi alan 33 öğrenci hafta sonu sezon finali gösterisi yapacak. 5 Mayıs Cumartesi günü 100. Yıl Kültür Merkezi salonunda yapılacak gösteri öncesi minik öğrenciler son provalarını yaparken, etkinliğe tüm halkın davetli olduğu belirtildi. - KARABÜK