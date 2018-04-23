Minik Öğrenciler Atatürk'ün Portresini Çizdi

İzmir'de bir anaokulunun minik öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda seslendirdikleri şarkı ve çizdikleri dev Atatürk portresi ile dünyaya barış ve birliktelik mesajı verdi.

Anaokulunda eğitim gören minik öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kameralar karşısına geçti. Çocuk Bayramı nedeniyle özel bir klipte yer alan minik öğrenciler, 70'li yıllarda yıldız gibi parlayan ve 2013 yılında yaşamını yitiren ünlü sanatçı Şenay Yüzbaşıoğlu'nun 'Hayat Bayram Olsa' adlı unutulmaz eserini seslendirerek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ilan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini dev tuvale çizdi. Ünlü tasarımcı Murat Yer'in gözetmenliğinde, fırça kullanarak Atatürk portresini ölümsüzleştiren minik öğrenciler, portreyi de satışa sunarak elde ettikleri gelirle doğuda zor şartlar altında okul hayatını sürdüren arkadaşlarına kırtasiye yardımı yapacak.

Öte yandan Yeni Nesil'in çocukları, Ayberk Özsoy'un yönetmenliğinde çekilen klip için Bornova ilçesinin birçok noktasında şarkı söyledi. 3 ve 6 yaşlarındaki 30 öğrenci, seslendirdikleri şarkı ile tüm dünyaya barış ve birliktelik mesajı verdi. Minik öğrenciler çekilen klip hakkında, '"Atatürk'ün bize armağan ettiği bu güzel günde, ona şarkı söyleyerek ve resmini çizerek teşekkür etmek istedik" dedi. - İZMİR