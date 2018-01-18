Minik Öğrenciler Atatürk Büstü Islanmasın Diye Şemsiye Tuttular

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde ilkokul öğrencilerinin Atatürk'ün büstü ıslanmasın diye şemsiye tutmaları görenlere duygusal anlar yaşattı.

Yeşildere İlkokulu'nda çekilen ve sosyal medyada yer alan fotoğraf görenlere duygusal anlar yaşattı. Sağanak yağışın etkili olduğu Oğuzeli ilçesinde Yeşildere İlkokulu'nda okuyan 4 minik öğrenci, teneffüse çıkınca Atatürk büstünün ıslandığı gördü. Atatürk büstünü yağmurdan korumak isteyen minikler, kendi şemsiyelerini tutarak büstü yağmurdan korudu. Fotoğraflarının çekildiğinden de habersiz minikler, kendileri ıslanmalarına rağmen büstü yağmurdan korumaları görenleri duygulandırdı.

Yağmur dinince gittiler

Şemsiyelerini, kendileri ıslanma pahasına Atatürk büstüne tutan öğrenciler, yağan yağmura rağmen okul bahçesinde beklemeye devam etti. Minikler, yağmur şiddetini artırınca, bu kez büstün altına sığındı. Öğrenciler yağmur dinince Atatürk büstünün altında çıkarak sınıflarına gitti.

Miniklerin duygulandıran fotoğrafları paylaşıldığı sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Duygulandıran fotoğraflar, yüzlerce sosyal medya kullanıcısının beğeni ve yorumlarını aldı. - GAZİANTEP