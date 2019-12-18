Minik öğrenciler akranlarını ısıtmak için seferber oldu

18.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:24

Siirt'te ilkokul öğrencilerinin ördükleri atkılar, köy okullarında eğitim gören akranlarının içini ısıtacak.

Merkez Doğan Mahallesi'ndeki Selahaddin Eyyubi İlkokulunda görev yapan sınıf öğretmeni Kenan Taş, 2 yıl önce internetten yaptığı araştırmada pratik yöntemle atkı örme çalışmasını sınıftaki öğrencilerine öğretmeye karar verdi.

Tığ ve şiş kullanılmasına ihtiyaç duyulmadan yoğurt kovası ve tahta çubuklarla atkı örmeyi öğrenen öğrenciler, ilk yıl kendi ihtiyaçlarını karşıladı, bu yıl ise köy okullarındaki akranları için seferber oldu.

Fırsat buldukları her anı öğretmen Taş'ın aldığı yün ipliklerle atkı örerek değerlendiren öğrenciler, hem el becerilerini geliştiriyor hem de sosyal sorumluluk çalışmaları konusunda bilinçleniyor.

"Mağazada satılabilecek kalite ve güzellikte"

Okul Müdürü Kazım Egemen Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin her alanda kendilerini geliştirmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Öğretmen Taş'ın öğrencileriyle yaptığı faaliyetlere destek verdiklerini dile getiren Demir, velilerin de dahil olduğu çalışmayı bütün okula yaymayı planladıklarını anlattı.

Demir, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz, köy çocuklarının soğuk kış gününde üşümemeleri için atkı örüyor. Çalışmadan dolayı sınıf öğretmenimizi ve öğrencileri kutluyorum. Önümüzdeki yıl bu tür çalışmaları çeşitlendirerek diğer sınıflarımızda da yapmayı planlıyoruz hatta önümüzdeki yıl atkının yanında bere, yelek ve hırka yapmayı düşünüyoruz. İlkokul çocuklarının gayet güzel bir şekilde ördüğü atkılar mağazada satılabilecek kalite ve güzelliktedir."

Yoğurt kabı ve tahta çubuklarla atkı

Öğretmen Kenan Taş da öğrencilerinin el becerilerini geliştirmeye yönelik yaptığı faaliyetin ayrı bir anlam kazandığını belirtti.

Birkaç öğrenciye hobi olarak başladıkları çalışmaya daha sonra sınıftaki 34 öğrencinin de katıldığını aktaran Taş, "İnternetten 2 yıl önce araştırma yaptım. Araştırma sonucunda pratik yöntemlerle atkı yapıldığı öğrendim. Boş yoğurt kaplarının altını kesip, çevresine 18 ile 20 tahta çubuk yapıştırıp yün ipliği çubuklar arasından geçirerek 1 metre uzunluğunda atkı örmeyi başardık." dedi.

Taş, şunları anlattı:

"Çocuklar ilk yıl kendileri için atkı ördü. Bu yıl da köy çocuklarına örmeye başladılar. Öğrenciler boş zamanlarında atkı yapıyor. Kız ve erkek öğrencilerin neredeyse hepsi bu çalışmaya dahil oldu ve yaptıkları onları mutlu ediyor. Aynı zamanda yardımlaşma duygularını da artırıyor. 3 ay içinde 100'ün üzerinde atkı örmeyi planlıyoruz. Çalışmanın sonunda atkıları köy okullarında eğitim gören öğrencilerimize ulaştıracağız."

Taş, gelecek yıl farklı çalışmaları da gerçekleştirmeyi planladıklarını dile getirdi.

Öğrencilerden Ercin Berçem Oral da akranları için atkı ördüklerini belirterek, "Biz onlarla mutlu oluyoruz. Biz üşümemek için atkı takıyorsak, bu soğuk kış gününde onların da üşümesini istemiyoruz." dedi.

Dicle Özer de geçen yıl öğretmenleriyle atkı örmeyi öğrendiklerini aktararak, ördükleri atkıları köydeki öğrencilere göndereceklerini söyledi.

Kaynak: AA