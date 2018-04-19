Minik Öğrenciler 23 Nisan Gösterisi Sundu

Kütahya'da bir anaokulunda öğrenim gören öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hazırladıkları gösterileri sundu.

Nene Hatun Anaokulu tarafından Kütahya Belediyesi Kültür Sarayında düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlama etkinliğinde öğrenciler, hazırladıkları gösterileri sunmanın heyecanını yaşadı.



Okul müdürü Gülay Tonga, etkinlikte yaptığı konuşmada, çocukların dünyanın en değerli varlıkları olduğunu, okul olarak onları eğitime adım attıkları dönemde en iyi şekilde hazırlamaya çalıştıklarını söyledi.



Programa katılan herkese teşekkür eden Tonga, "Çocuklarımız bir dönem boyunca öğretmenleriyle gösterilere hazırlandı. Bugün onların en güzel günlerinden biri ve burada bu emeği göreceğiz." dedi.



Konuşmanın ardından öğrenciler hazırladıkları gösterileri sundu.



Gösteriler, veli ve davetlilerden alkış aldı.

Etkinlik, öğretmen ve idarecilere plaket ve hediye takdiminin ardından son buldu.