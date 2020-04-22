Minik öğrenciden TBMM Başkanı Şentop'a 23 Nisan hediyesi Ankaralı 5. sınıf öğrencisi Feza Naz Yoğun, Meclisin açılışının 100. yılına özel çizdiği tabloyu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a hediye etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Meclisin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için sosyal medyada başlattığı kampanyaya, Ankara Mimar Kemal Ortaokulu 5. Sınıf Öğrencisi Yoğun, kendi çizdiği tabloyla destek verdi.

ŞENTOP'U DUYGULANDIRAN HEDİYE

10 yaşındaki Yoğun, Kovid-19 salgını nedeniyle evde kaldığı günlerde, 23 Nisan için çizdiği tabloyu Şentop'a gönderdi. Minik öğrencinin hediyesi, Meclis Başkanı Şentop'u duygulandırdı.

Üzerinde Türk bayrağı ve Meclisin logosu bulunan ve "Türkiye Büyük Millet Meclisi çocukların güvencesi, sesi, özgürlüğü" mesajları içeren tabloyu, canlı çiçeklerle süsleyerek hazırlayan Feza Naz Yoğun'un bu anlamlı hediyesine TBMM Başkanı Şentop da kayıtsız kalmadı.

MİNİK ÖĞRENCİYİ MECLİS'E DAVET ETTİ

Şentop, minik öğrenciye içinde akıllı ajandanın da yer aldığı hediye paketi gönderirken, ayrıca kendisini görüntülü arayarak teşekkür etti.

Görüşmede, hediye edilen tabloyu çok beğendiğini söyleyen Şentop, Yoğun'a, kendisini ilerleyen günlerde Mecliste ağırlamak istediğini söyledi.

Kaynak: AA