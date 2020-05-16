Minik Nehir istedi, Yalova Belediye Başkan Vekili evinin önüne Razaman davulcusuyla...
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Minik Nehir istedi, Yalova Belediye Başkan Vekili evinin önüne Razaman davulcusuyla...

Minik Nehir istedi, Yalova Belediye Başkan Vekili evinin önüne Razaman davulcusuyla gittiYALOVA Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kendisine sosyal medya üzerinden ulaşan ve istekte bulunan 7 yaşındaki Nehir Bilge'nin evinin önüne Ramazan davulcusu ile birlikte gitti.

Minik Nehir istedi, Yalova Belediye Başkan Vekili evinin önüne Razaman davulcusuyla...
16.05.2020 14:08 | Son Güncelleme: 16.05.2020 14:08

Minik Nehir istedi, Yalova Belediye Başkan Vekili evinin önüne Razaman davulcusuyla gitti

YALOVA Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kendisine sosyal medya üzerinden ulaşan ve istekte bulunan 7 yaşındaki Nehir Bilge'nin evinin önüne Ramazan davulcusu ile birlikte gitti. Başkan amcasına ve davulculara teşekkür eden Nehir, Ramazan davulu da çaldı.Babasının sosyal medya hesabı üzerinden Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'a mesaj atan minik Nehir, TOKİ 9ncu sokakta oturduğunu, davulcuların evlerinin biraz uzağından geçtiğini kimi zaman gece uyumayarak davulcuyu beklediğini ama görmediğini belirten ve destek isteyen bir mesaj yolladı. Nehir'in mesajını alan ve mesaja kayıtsız kalmayan Başkan Vekili Tutuk talimat vererek, Nehir'in isteğinin yapılmasını söyledi. Nehir'e mesaj atan Başkan Vekili Tutuk, gece 02.00'de davulcularla birlikte sokaklarına geleceğini söyledi.Mahallenin Ramazan davulcusu ile gece buluşan Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Nehir'in kapısının önüne geldi. Bu kez davulun sesiyle yatağından kalkan minik Nehir davulcuyu büyük bir heyecanla karşıladı. 'Onun mutluluğunu görmek bizleri daha çok mutlu etti' diyen Başkan Vekili Tutuk şunları dile getirdi;

'Sosyal medyadan mesajı ilk gördüğümde Ramazan ayının en güzel adetlerinden biri olan Ramazan davulunu 7 yaşındaki kızımızın heyecanla bekliyor olması beni de heyecanlandırdı. Onun bu isteğini hemen yerine getirmek istedim. Mesai arkadaşlarıma bu konuda gerekli hazırlığı yapmalarını söyledim ve gece onu ziyarete gideceğimi belirten bir mesaj da ben Nehir'e attım. Ramazan ayının feyzini halkımızla sahur vakti birlikte yaşamak hem de Nehir Bilge'nin isteğini yerine getirmek için davulcu kardeşlerimizle birlikte Nehir'in evinin önüne gittik. Nehir'in o mutluluğunu ve yüzündeki heyecanı görmek beni de çok mutlu etti. Hem bizler hem de Nehir için unutulmaz keyifli bir anı oldu.  Rabbim onun yüzündeki gülücüğü hiçbir zaman soldurmasın, sağlıklı ve uzun bir ömür versin.?


Kaynak: DHA

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