14.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:43

Minik Nazar'ı kaçırdığı iddia edilen babanın avukatı konuştu

Avukat Figen Şahin: "Umut, Nazar'ı kaçırmadı. Kaçırma eyleminin olması için velayetin başka birinde olması lazım"

BURSA - Mustafakemalpaşa'da 1 yaşındaki Nazar bebeği kaçırdığı iddia edilen Umut K.'nın avukatı Figen Şahin Sarıbal, "Umut, Nazar bebeği kaçırmadı. Kaçırma eyleminin olması için, velayetin başka birinde olması lazım. Şu anda Türkiye mahkemelerinde Nazar bebekle ilgili verilmiş bir velayet kararı yoktur" dedi.

Almanya'da yaşayan Umut K. (29), birlikte olduğu Rebecca S. ve 11 aylık çocukları Nazar'la birlikte ağustos ayında Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine geldi. Çift burada yaklaşık 1 ay Umut K.'nin annesi Hanife K.'nin evinde kaldı. Daha sonra Umut K., Nazar'ı da alıp, kayıplara karıştı. Olayın ardından Rebecca S. Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Rebecca günlerdir karnındaki 5 aylık bebeğiyle Mustafakemalpaşa sokaklarında Nazar'ı ararken, Umut K. ve Nazar bebekten günlerdir haber alınamıyordu. Nazar bebeği kaçırdığı iddia edilen Umut K.'nın avukatı Figen Şahin Sarıbal, Nazar bebeğin kaçırılmasının söz konusu olmadığını, Nazar bebeğin vatandaşlık alabilmesi için açılan davanın sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.



"Türkiye mahkemelerinde Nazar bebekle ilgili verilmiş bir velayet kararı yoktur"

Nazar bebeğin kaçırılmasının söz konusunun olmadığını söyleyen Sarıbal, "Umut şu anda kendisini savunacak durumda olmadığı için bununla ilgili bir açıklama yapma gereği duyduk. Öncelikle şunun bilinmesi gerekiyor, Umut, Nazar bebeği kaçırmadı, kaçırma eyleminin olması için, velayetin başka birinde olması gerekli. Şu anda Türkiye mahkemelerinde Nazar bebekle ilgili verilmiş bir velayet kararı yoktur. Bu sebeple Umut'un Nazar'ı kaçırdığıyla ilgili yapılan söylentilerin doğruluğu bulunmamaktadır. Nazar bebek Türkiye'ye geldiğinde, ellerinde bulunan belgede sadece babasının ismi yazıyor. Nazar'ın vatandaşlık alması için Türkiye Devleti'nde tanıma davası açılması veya nüfus müdürlüklerinden tanıma işlemi yapılması gerekiyor. Fakat Rebecca tanıma davasında, taraf teşkilini sağlamamak için Türkiye'den apar topar gitti" diye konuştu.



"Çocuğun kimde kalacağına mahkeme karar verecek"

Nazar bebek davasının çözülmesi için mahkemenin sonuçlanması gerektiğini söyleyen Sarıbsl, "Bizin en önemli hususumuz Nazar bebeğin vatandaşlık alması. Nazar Türk babanın çocuğu olduğu için, Türk vatandaşlığı hakkı kazanmış oluyor, ancak vatandaşlık alabilmesi için Rebecca'nın medeni durumunu gerektiren bir evrak veya resmi bir yazı olmadığı için aile mahkemesine dava açıldı. Mustafakemalpaşa'da sokak sokak Nazar'ı arayana kadar, aile mahkemesinde taraf olsa, tebligatları alsa, mahkeme hemen tanıma yaparak velayet davasını görmeye başlayacak. Bunun ardından mahkeme çocuğun annede mi babada mı kalacağına karar verecek. Bu, basit bir şekilde çözülecek bir mesele" ifadesinde bulundu.



"Nakdi yardımın kesilmemesi için Almanya'ya dönmek istiyor"

Rebecca'nın mahkeme sonuçlanmadan Nazar'ı Almanya'ya götürmek istediğini ifade eden Sarıbal, "Almanya'da babasız çocuklara devlet tarafından nakdi yardım yapılıyor, bu yardımın kesilmemesi için Rebecca'nın Almanya'ya dönmek istediği iddiası var. Nazar Almanya'ya götürüldüğü an Türk mahkemeleri bir karar veremeyecek. Çünkü ne Nazar bebekten DNA örnekleri alınabilecek, ne de Rebecca'ya taraf sıfatı verilemeyeceği için karar verilemeyecek ve Umut bir daha Nazar'ı göremeyecek" dedi.

Kaynak: İHA