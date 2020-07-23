Minik müzisyenlerden Orhan Gencebay'a duygulandıran sürpriz
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Minik müzisyenlerden Orhan Gencebay'a duygulandıran sürpriz

Minik müzisyenlerden Orhan Gencebay'a duygulandıran sürpriz Orhan Gencebay Ümraniye'yi ziyaret etti Ümraniye Belediyesi'nin minik müzisyenleri Ümraniye'yi ziyaret eden ünlü sanatçı Orhan Gencebay'a duygulandıran bir sürpriz yaptı.

Minik müzisyenlerden Orhan Gencebay'a duygulandıran sürpriz
23.07.2020 17:43 | Son Güncelleme: 23.07.2020 17:46

Minik müzisyenlerden Orhan Gencebay'a duygulandıran sürpriz

Orhan Gencebay Ümraniye'yi ziyaret etti

İSTANBUL - Ümraniye Belediyesi'nin minik müzisyenleri Ümraniye'yi ziyaret eden ünlü sanatçı Orhan Gencebay'a duygulandıran bir sürpriz yaptı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile millet bahçesini gezen ünlü sanatçı Orhan Gencebay, açık havada ders yapan Müzik Akademisi öğrencilerinin müzik ziyafeti ile büyük bir mutluluk yaşadı.

Arabesk müziğin duayen ismi Orhan Gencebay eşi Sevim Emre ile Ümraniye Millet Bahçesi'ni ziyaret etti. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre'yi millet bahçesini gezdirerek, millet bahçesi ile ilgili bilgi verdi. Bu gezi sırasında vatandaşlar da Orhan Gencebay'a yoğun ilgi göstererek fotoğraf çektirdi.

Ümraniye Millet Bahçesi'nin doğal ortamından çok etkilenen Orhan Gencebay'a bir de sürpriz yapıldı. Ümraniye Millet Bahçesi'nde haftanın bir günü açık havada müzik dersi yapan Ümraniye Belediyesi Müzik Akademisi'nin yaz kursu öğrencileri, millet bahçesini gezen Orhan Gencebay'ı müzikle karşıladı. Bu manzara karşısında çok duygulanan ünlü sanatçı bir süre çocukların yanında kalarak onlarla sohbet etti ve tavsiyelerde bulundu.

Orhan Gencebay minik müzisyenlere, "Çok mutlu oldum gerçekten. Ben Orhan baba, Orhan dede. Ben Orhan Gencebay, hem dedeyim hem babayım. Size başarılar diliyorum. Her şey çok daha iyi olacak. Unutmayın ki sanat tüm yaşamda, bütün ülkelerde son derece önemli olan en üst zirvedeki bir duyarlılıktır, kavramdır, güzelliktir. Bunu unutmayın. ve buna da ulaşmak için çalışmak ve kültürümüzü geliştirmek lazım. Bu sanat denince, yalnızca müzik anlamında söylemiyorum. Her konuda sanat yücedir. Başarılar diliyorum, çok mutlu oldum" dedi.

Resmi açılıştan önce Ümraniye Millet Bahçesi'ne geldiği için çok mutlu olduğunu ve beğendiğini söyleyen Gencebay, "Şuanda çok mutlu oldum. Ayrıca müzikle ilgili bir karşılama olunca, yavrularımızı da gördüm çok mutlu oldum. Bu tarz kültür çalışmaları, sanat faaliyetleri harika bir şey. Bizim zaten ülkemizin kuruluşunun temelinde dört mesnet vardır bilirsiniz. Birisi imardır, birisi ekonomidir, birisi eğitimdir, dördüncüsü de sanattır. Bakın bu Türkiye Cumhuriyeti devletimizin kuruluşundaki dört mesnettir. Bunları gereği gibi değerlendireceğiz inşallah. Daha da iyi olacak. Ülkemiz çok büyük ve çok güçlü bir ülkedir. Kesinlikle her şey çok daha iyi olacak. Yeter ki biz isteyelim ve birlikte olalım. Yani gördüğüm her şey beni çok mutlu etti" şeklinde konuştu.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da Orhan Gencebay'a bu ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Orhan Gencebay muhterem eşi ile birlikte millet bahçemize teşrif ettiler, bizi onurlandırdılar. Biz kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Bizim duayenimiz. Bizim gençliğimizin ve devam eden yaşlarımızın daima müzik olarak bizi belli bir yere taşıyan büyüğümüz, ağabeyimiz, babamız. O yönden çok çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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