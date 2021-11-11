MİNİK MÜSLÜME'DEN DÜNDEN BERİ HABER ALINAMIYOR

KARAMAN (DHA) - MERSİN'in Gülnar ilçesinde dün, ailesi konaklayacakları çadırı kurarken kaybolan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Karaman'dan, dün kış mevsimini geçirmek için Gülnar ilçesine bağlı Yanışlı Mahallesi'ne göçen Sarıkeçili Yörüklerden Yağal ailesi, konaklayacakları çadırı kurduktan sonra kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark etti. Çevrede arama yapan aile kızlarına ulaşamadı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Müslüme'yi bulmak için yöre halkının da desteğiyle çalışma başlattı.