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MİNİK MÜSLÜME'DEN DÜNDEN BERİ HABER ALINAMIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Gülnar ilçesinde dün, ailesi konaklayacakları çadırı kurarken kaybolan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

KARAMAN (DHA) - MERSİN'in Gülnar ilçesinde dün, ailesi konaklayacakları çadırı kurarken kaybolan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Karaman'dan, dün kış mevsimini geçirmek için Gülnar ilçesine bağlı Yanışlı Mahallesi'ne göçen Sarıkeçili Yörüklerden Yağal ailesi, konaklayacakları çadırı kurduktan sonra kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark etti. Çevrede arama yapan aile kızlarına ulaşamadı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Müslüme'yi bulmak için yöre halkının da desteğiyle çalışma başlattı.

MİNİK MÜSLÜME'DEN DÜNDEN BERİ HABER ALINAMIYOR

MİNİK MÜSLÜME'DEN DÜNDEN BERİ HABER ALINAMIYOR

MİNİK MÜSLÜME'DEN DÜNDEN BERİ HABER ALINAMIYOR

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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