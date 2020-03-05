Minik mültecinin umuda yolculuğu yürek sızlattı

05.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:04

Türkiye'den Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere yönelik sınır kapılarının açılacağı haberlerinin ardından binlerce mülteci Edirne'ye doğru hareket etti. Pazarkule sınır kapısında annesinin peşinden silah sesleri arasında düşe kalka yürüyen çocuğun görüntüsü izleyenlerin yüreklerini sızlattı.



Türkiye'de yaşayan binlerce mülteci aileleri ile birlikte sınırı geçerek Avrupa'ya gitme umuduyla Edirne'ye geldi. Mülteciler birçok kez Yunan askerlerinin zulmü ile karşılaştı. Kadın, çocuk, yaşlı ayrımı gözetmeden silah ve ellerinde bulunan coplar ile saldıran Yunan askerleri, dünya medyasında büyük tepki çekti. Durumdan en çok etkilenen her zamanki gibi yine minik bedenler oldu. Annesinin peşinden tarlada gitmeye çalışan küçük bir mülteci düşe kalka ilerlemesi görüntülere yansıdı. Silah sesler gölgesinde umuda atılan minik adımlar izleyenlerin yüreklerini sızlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA