Minik Muhammed Yaralı Babasına Ağladı

Sivas'ta bayram tatili için köylerine giden ailenin içinde bulunduğu otomobil takla attı. Kazada yaralanan 1 yaşındaki Muhammet Mert yerde yaralı yatan babası için ağlayınca 112 sağlık görevlileri Muhammed'i sakinleştirmek için eldivenden balon yaptı. Kaza, saat 18.00 sıralarında Sivas-Ankara karayolu Köklüce köyü yakınlarında Haliminhanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri'den bayram tatili için Sivas'a gelen Cihan T. idaresindeki 07 DFR 58 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İlk önce benzin istasyonunun kamera direğine çarpan otomobil bayrak direğine çarparak durabildi. Kazanın haber verilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Çevredekilerin yardımıyla da araçtan çıkarılan yaralılara 112 sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

ELDİVENDEN BALON SAKİNLEŞTİRDİ

Kazanın ardından sürücü Cihan T. yaralı halde ambulans beklerken aynı kazada yaralanan oğlu Muhammed Mert T. yerde yatan babasını görünce ağlamaya başladı. Yaralı baba ağlayan oğlunu sakinleştirmeye çalışırken,"Allah'ım bu mübarek günde inşallah bir şey olmaz" dedi. 112 sağlık görevlileri uzun süre ağlayan Muhammet'i eldivenden yaptıkları balonla sakinleştirdi. Kazada sürücü ile birlikte yaralanan Muhammed Mert T., Serdar A., Zeycan T., Beytan A. ambulanslarla Numune Hastanesi ve Medicana Sivas Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Uğur Yiğit - Onur Erden/İHA)