Minik muhabirler sokağın nabzını tuttu
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Minik muhabirler sokağın nabzını tuttu

Minik muhabirler sokağın nabzını tuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum'da yayın yapan Kar TV aracılığıyla, halkın nabzını tutan minik muhabirler, yoğun ilgi gördü.

Erzurum'da yayın yapan Kar TV aracılığıyla, halkın nabzını tutan minik muhabirler, yoğun ilgi gördü.

Büyüklerin maske takmasını ve aşı yapılmasını isteyen küçük yüreklerin büyük tavsiyeleri, izleyenlerden tam not aldı

Ülke gündeminde ön planda olan Koranavirüs hastalığı konusunda mikrofon tutan küçük muhabirler daha çok kendi akranlarıyla röportaj yapmayı tercih ettiler.

Küçük yürekler, korana virüs hastalığının bitmesi için dua etmeyi de unutmadılar.

Renkli görüntülere sahne olan röportaja sokak sanatçıları da destek verdi.

Kar Tv Mikrofonuna konuşan çocuklar, şunları söyledi: "Artık dışarıda rahatça oynamak istiyoruz. Büyüklerimiz maskelerini taksınlar aşı olsunlar. İnşallah koronavirüs biter okullarımıza kavuşuruz. İçerde çok sıkılıyoruz."

Kar TV Genel Yayın Yönetmeni Salih Yalçın, yaptıkları sokak röportajında farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, miniklerin sağlık konusundaki hassasiyetlerinin takdire şayan olduğunu ifade etti.

Minik yüreklerin yaptıkları röportajla öz güvenlerini artırmalarını sağlamalarını ve sağlık konusundaki bilinci artırmayı amaçladıklarını belirten Yalçın, "Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızın hassasiyetle üzerinde durduğu aşı konusunda farkındalık oluşmasına katkı sağlamak adına sokak röportajları yaparak, bu konuda farkındalık oluşturuyoruz. Geleceğin büyükleri olan çocuklarımızın büyüklerden maske takmalarını ve aşı yaptırmalarını istemeleri büyük bir duyarlılık örneği. Minik yüreklerin aşı konusundaki bu yaklaşımlarına büyüklerin duyarsız kalmayacağına inanıyoruz. Medya yoluyla bu konudaki bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarına katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi. - ERZURUM

Minik muhabirler sokağın nabzını tuttu
Minik muhabirler sokağın nabzını tuttu
Minik muhabirler sokağın nabzını tuttu
Minik muhabirler sokağın nabzını tuttu
Minik muhabirler sokağın nabzını tuttu
Minik muhabirler sokağın nabzını tuttu
Minik muhabirler sokağın nabzını tuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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