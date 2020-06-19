Minik mucitlerden minik icatlar İzmir SEV İlköğretim Kurumu öğrencileri, korona döneminde devam eden online eğitim döneminde birbirinden ilginç icatlar tasarladılar.

Hayat Bilgisi dersi için ürün tasarlayan öğrencilerin icatları arasında; 'sosyal mesafe kartı', 'yanlış atılsa da doğruyu bulan geridönüşüm kutusu', zor uyananlar için 'uyandırma gıdı gıdısı' var.

Özel İzmir SEV İlköğretim Kurumu'nun 3. sınıf öğrencileri, Hayat Bilgisi dersinde birer mucit oldu. "İcat Benim Mucit Benim" projesi kapsamında öğrenciler, önce yakın çevrelerindeki ihtiyaçları belirlediler. Öğrenciler daha sonra bu ihtiyaca yönelik bir ürün olup olmadığını çeşitli kaynaklardan araştırdılar ve ardından ürünlerini tasarladılar. Tasarımlarının diğer ürünlerden farkını ortaya koyan öğrenciler, neden böyle bir tasarım yaptıklarını da ayrıntılı olarak açıkladılar.

YÜRÜRKEN TEMİZLİK YAPAN TERLİK

İzmir SEV öğrencilerinin icatları arasında birbirinden ilginç ürünler yer aldı: Öğrencilerin okula döndükten sonra sosyal mesafeyi ayarlayabilmeleri için "Sosyal Mesafe Kartı", "Yanlış Atılsa da Doğruyu Bulan Geridönüşüm Kutusu", yerinden kalkmaya üşenenler için örümcek gibi yürüyen telefon "Örfon", kendi kendini sulayan "Çiçekmotör", hem kaşık hem çatal olarak kullanılabilen "Çatkaş", tabanı temizlik yapan terlik "Yürütemizle", sabah uyanmakta zorlananlar için "Uyandırma Gıdı Gıdısı", serinlemek isteyenler için "Hamaklatör" vb.

Kaynak: Bültenler