Minik Miraç, 70 ekran tüplü televizyonun altında kalarak can verdi

Minik Miraç, 70 ekran tüplü televizyonun altında kalarak can verdi

Bursa'da evde oyun oynadığı sırada 70 ekranlık tüplü televizyonun altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Minik Miraç, 70 ekran tüplü televizyonun altında kalarak can verdi

Bursa'da evde oyun oynadığı sırada 70 ekranlık tüplü televizyonun altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay Yıldırım'ın Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye, 3 yaşındaki Miraç Toprak, oyun oynadığı sırada evdeki 70 ekran televizyon üzerine devrildi. Televizyonun altında kalan Miraç'ı fark eden anne ve babası, hemen küçük çocuğu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan minik Miraç hayatını kaybetti. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA
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