Minik Milli Eğitim Müdüründen, temizlik, maske ve mesafe çağrısı

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında makamını 4. sınıf öğrencisi İdil Duru Kalçık'a devretti.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında makamını 4. sınıf öğrencisi İdil Duru Kalçık'a devretti. Minik Müdür Kılçık, eğitimin yüz yüze devam edebilmesi için vatandaşlara çağrı yaptı "Temizlik maske ve mesafe kurallarına uyarsanız Okulumuza yeniden başlayabiliriz" dedi.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen törende kendisini ziyaret eden Celal Akın İlkokulu 4. sınıf öğrencisi İdil Duru Kalçık'ı makamında ağırlayan milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Kalçık'a tablet hediye etti.

Milli Eğitim Müdürlüğü makamında açıklamalarda bulunan makamını 4. sınıf öğrencisi İdil Duru Kalçık, "Bir an önce yüz yüze eğitime geçmek için herkesten destek bekliyoruz. Temizlik maske ve mesafe kurallarına uyarsak okulumuzda yeniden eğitim ve öğretime başlayabiliriz" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı