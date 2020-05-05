Minik Meryem'in tedavisi için gerekli olan ilaç parası toplandı

Manisa'da NCL (Beyincik Erimesi) hastası olan 3,5 yaşındaki Meryem'in tedavisi için gerekli olan ilaç parası Manisa Valiliği öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası ile toplandı.

Manisa'da NCL (Beyincik Erimesi) hastası olan 3,5 yaşındaki Meryem'in tedavisi için gerekli olan ilaç parası Manisa Valiliği öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası ile toplandı.

Genetik bir rahatsızlık olan NCL (beyincik erimesi) hastası 3,5 yaşındaki Meryem Karaman'ın yurt dışından ithal edilen ilacının 3 aylık dozu için gerekli olan 1 milyon TL Manisa Valiliği öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası ile toplandı. Meryem'in tedavisi için yurt dışından ithal edilecek olan ilaç için gerekli olan miktar Türk Eczaneler Birliğinin hesaplarına yatırıldı, ilaç 15 gün içerisinde yurt dışından getirtilecek.

Çocuklarımızın sağlığı hepimiz için önemli diyen Vali Ahmet Deniz, "Meryem'in tedavisi için gerekli olan 1 milyon TL kısa bir sürede toplandı. Bundan sonraki süreçte de Meryem ve ailesinin yanındayız. Yardımlaşmanın güzel bir örneğini sergileyerek kampanyaya destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA