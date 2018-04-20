Minik Meryem'in Hayvan Sevgisi İmrendiriyor

Muş'ta hayvancılık yapan Haşim ve Sevim Yumlu çiftinin 1,5 yaşındaki kızları Meryem Yumlu'nun hayvanlara olan sevgisi görenleri imrendiriyor.

Korkut ilçesindeki Haşim Ağa Çiftliği'nde bir tonluk büyükbaş simental ırkı hayvanların arasında gezen ve hayvanlara büyük sevgi gösteren minik Meryem, evden çok ahırda zaman geçiriyor. Sabah erken saatlerde kalkarak şalvarını, çizmesini ve eşarbını bağlayan minik Meryem, annesiyle birlikte büyükbaş hayvanlara yem, buzağılara ise süt içirdikten sonra onları öpüp koklamayı da ihmal etmiyor. Hayvanların da alıştığı minik Meryem, çiftliğin maskotu haline geldi.

Meryem'in annesi Sevim Yumlu, kızının sabah saat 06.00'da kalkıp ahıra geldiğini belirterek, "Hayvanlara bakıyor, onları seviyor. Buzağıların yanına gelerek onlara sevgi gösteriyor. Sabah uyanır uyanmaz hayvanlara bakıyoruz. Meryem de bize yardımcı olduğunu söylüyor. Kızım Meryem henüz 1,5 yaşında. Erken kalktığımız zaman ilk başta buzağılara bakıyoruz. Daha sonra ise çocukların kahvaltılarını hazırlıyoruz. Meryem de bana yardımcı oluyor. Günlük hayatımız böyle geçiyor. Meryem'in hayvanlara karşı bir sevgisi var. Hayvanlar da ona alışmış. Hayvanları çok sevdiği için özel olarak ona şalvar diktirdim, çizme aldım, köy hayatında böyle giyiniyor" dedi.

Minik Meryem'in babası Haşim Yumlu ise kızıyla birlikte sabah saat 06.00'da kalkıp ahıra geldiklerini belirterek, "Hayvanların sütünü sağmaya gittiğimizde, Meryem'in çizmelerini, şalvarını giydiriyoruz. Kendisi de bize, annesine yardımcı oluyor. Sütü sağdıktan sonra buzağılara götürüp buzağılara içiriyoruz. Günün 24 saati hayvanlarla ilgileniyoruz. Meryem de bizimle birlikte işletmemizde bize yardımcı oluyor. Hayvanlar da Meryem'e alışmış durumda. Kendisi de buzağıların kulübelerine giriyor, sarılıyor, okşuyor. Şu anda bırakırsam büyük ineklerin arasına da giriyor. Hayvanlardan korkmuyor" ifadelerini kullandı. - MUŞ