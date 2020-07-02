Minik Melek'in cansız bedeni sazlık alanda bulundu
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Minik Melek'in cansız bedeni sazlık alanda bulundu

Minik Melek'in cansız bedeni sazlık alanda bulundu Van'ın Erciş ilçesinde dün öğle saatlerinde kaybolan 2 yaşındaki Melek Memiş'in cansız bedeni bulundu.

02.07.2020 19:43 | Son Güncelleme: 02.07.2020 19:48

Minik Melek'in cansız bedeni sazlık alanda bulundu

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde dün öğle saatlerinde kaybolan 2 yaşındaki Melek Memiş'in cansız bedeni bulundu.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün saat 12.30 sıralarında Erciş ilçesi Yeşilova Mahallesi Taştan Sokak üzerinde bulunan bir ikametin önündeki dereye 2 yaşında Melek Memiş isimli bir kız çocuğunun düştüğü bilgisi alınması üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz Sualtı Grup Amirliğinde görevli 5 kurbağa adam ve 1 kaptan ile saat 15.00 sıralarında arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Yaklaşık 15 saat süren arama kurtarma faaliyetleri sonucunda bugün saat 16.40 sıralarında kayıp kız çocuğunun cansız bedeni ikametine yaklaşık 6 kilometre mesafedeki sazlık alanda bulunmuştur" denildi.

AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı aramada bulunan minik kızın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Minik Melek'in cansız bedeni sazlık alanda bulundu

Kaynak: İHA

Manşet

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