Minik Melek'in cansız bedeni bulundu
Minik Melek'in cansız bedeni bulundu Van'ın Erciş ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki Melek Memiş'in cansız bedeni bulundu.
02.07.2020 18:34 | Son Güncelleme: 02.07.2020 19:35
Minik Melek'in cansız bedeni bulundu
VAN - Van'ın Erciş ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki Melek Memiş'in cansız bedeni bulundu.
Erciş ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan Memiş ailesinin 2 yaşındaki kızı Melek Memiş, dün sabah evlerinin önünden geçen su kanalı kenarında oyun oynarken birden kayboldu. Yürütülen arama çalışmaları sonucunda bugün minik Melek'in cansız bedenine ulaşıldı.
Kaynak: İHA