Minik Melek'in cansız bedeni bulundu
Van'ın Erciş ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki Melek Memiş'in cansız bedeni bulundu.
02.07.2020 17:31 | Son Güncelleme: 02.07.2020 18:09
Van'ın Erciş ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki Melek Memiş'in cansız bedeni bulundu.
Erciş ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan Memiş ailesinin 2 yaşındaki kızı Melek Memiş, dün sabah evlerinin önünden geçen su kanalı kenarında oyun oynarken birden kayboldu. Yürütülen arama çalışmaları sonucunda bugün minik Melek'in cansız bedenine ulaşıldı. - VAN
Kaynak: İHA