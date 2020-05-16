Minik Liya?nin yaşaması kök hücre bağışına bağlı
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Minik Liya?nin yaşaması kök hücre bağışına bağlı

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan gurbetçi Ufuk ve Hatice Gümüşöz'ün lösemi teşhisi konulan 1.5 yaşındaki kızları Liya'nın yaşaması için kök hücre nakli bekliyor.

Minik Liya?nin yaşaması kök hücre bağışına bağlı
16.05.2020 15:06 | Son Güncelleme: 16.05.2020 15:06

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan gurbetçi Ufuk ve Hatice Gümüşöz'ün lösemi teşhisi konulan 1.5 yaşındaki kızları Liya'nın yaşaması için kök hücre nakli bekliyor.  Gümüşöz çifti, küçük kızlarına uygun kök hücre bulunması için bir bağış kampanyası başlattı. 

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan gurbetçi Ufuk ve Hatice Gümüşöz'ün geçtiğimiz Nisan ayında lösemi teşhisi konulan 1.5 yaşındaki kızları Liya'nın yaşaması için kök hücre nakli bekliyor. Liya'nın babası Ufuk Gümüşöz, kızlarının 14 Nisan'dan bu yana Londra'daki Great Ormond Street Çocuk Hastanesi'nde tedavi gördüğünü ancak iyileşmesinin kök hücre nakli ile mümkün olacağını belirterek, Avrupa ve Türkiye'deki vatandaşlardan bağışçı olmalarını istedi. Baba Gümüşöz sadece kızları için değil, Liya'nın durumundan olan çok sayıda hastaya da umut olabilecek bu bağış kampanyası için destek beklediklerini vurguladı.

HASTALIK YÜKSEK RİSK TAŞIYORUfuk Gümüşöz kızlarının hastalığı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Hastalığın ne zaman başladığını, ne biz ne doktorlar biliyor. 2 ay kadar önce yürüşünde değişiklikler hissettik ve doktora götürdük. Muayene edildi ve bize yeni yürümeye başladığı için belki birşeyleri taklit etmeye çalışıyordur denildi. Bu olaydan iki hafta sonra salonda yere düştü, ben ve eşim Hatice o anda salonda olmadığımız için nasıl düştüğünü görmedik. Hemen acile götürdük ve birşeyinin olmadığını ve sağlıklı olduğunu söylediler' dedi.KÖK HÜCRE NAKLİ GEREKİYORBaba Gümüşöz, Liya'nın tekrar ayaklarından şikayet etmesi üzerine tekrar doktora götürdüklerini belirtti. Gümüşsöz, 'Liya'nın ateşi olduğu için yatış verdiler fakat 6 saat sonra hala ayaklarının üzerine basamayınca X-ray ve kan testi istediler. Çıkan sonuçlarda birşeylerden şüphelendiklerini ve MR çekilmesi gerektiğini söylediler. Akabinde MR çekildi ve pelvis bölgesinde bir kitle olduğunu, öncelikle kanser, sonra kist veya enfeksiyon gibi birşey olabileceğini belirttiler. Liya'yı, acil olarak Great Ormond Street Hospital'a sevk ettiler. 12 Nisan pazar günü hastane girişi yapıldı ve bir kaç gün içerisinde tahliller, biyopsi başladı. 14 Nisan salı günü Akut Miyeloid Lösemi (AML) teşhisi konuldu ve akabinde kemoterapi tedavisi başladı. Bir kaç gün sonrada hastalığın yüksek risk taşıdığını ve kök hücre nakli yapılması gerektiğini belirttiler' dedi.BÜTÜN ÜLKEDEN KÖK HÜCRE BAĞIŞI KABUL EDİLİYOR

Minik Lina'ya bağışçı olmak isteyenler, İngiltere'deki yurttaşlar uluslarası kök hücre merkezi DKMS'nin  www.dkms.org.uk internet sitesine girerek kayıt olabilir. Siteye kayıt olanların adreslerine gönderilecek hücre örnek kitini, talimatlara uygun şekilde uygulayarak ücretsiz olarak postaya verebilecek.  Zarfın üzerine 'Drive Code LYA001' yazılması halinde ise işlem hızlı bir şekilde Liya'nın hesabına aktarılacak. Türkiye'de yaşayanlar ise en yakın Kızılay Merkezi'ne gidip kök hücre bağışçısı olmak istediklerini söylemeleri yeterli.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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