20.09.2019 11:41

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili 7 sanık hakim karşısında

Leyla Aydemir'in davası Ağrı'da başladı

AĞRI - Ağrı'da geçen yıl Ramazan Bayramı'nda gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşında ki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili biri tutuklu 7 sanık bulunduğu dava bugün Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin 15 Haziran 2018 günü gittiği Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşında ki kızları Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili biri tutuklu 7 sanığın yargılanmaları Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Duruşmaya tutuksuz 6 sanık katılırken tutuklu Mehmet Ali Aydemir segbis bağlantısı ile Elazığ cezaevinden bağlanması bekleniyor.

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame kabul edilirken, iddianamede tutuklu Mehmet Ali Aydemir (28), Yusuf Aydemir ile köylülerden B.D., H.D., A.A. ve eşi Y.A. hakkında 'çocuğa yada beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 14'er yıla kadar hapis verilmesi istendi.

Ne olmuştu?

Leyla Aydemir, 2018 yılında Ağrı'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü ailesi ile birlikte bayram ziyareti için gittiği Bezirhane köyünde kaybolmuş ve 18 gün sonra küçük kızın cansız bedenine ulaşılmıştı. Konuyla ilgili baba Nihat Aydemir'in amcasınınoğlu Mehmet Ali Aydemir tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA