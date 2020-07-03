Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili 1'i tutuklu 7 sanık dördüncü kez hakim karşısında
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Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili 1'i tutuklu 7 sanık dördüncü kez hakim karşısında

Ağrı'da 15 Haziran 2018 yılında Ramazan Bayramı'nda gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili biri tutuklu 7 sanığın bulunduğu davanın dördüncü duruşması, Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı.

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili 1'i tutuklu 7 sanık dördüncü kez hakim karşısında
03.07.2020 10:16 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:32

Ağrı'da 15 Haziran 2018 yılında Ramazan Bayramı'nda gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili biri tutuklu 7 sanığın bulunduğu davanın dördüncü duruşması, Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı.

Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin 15 Haziran 2018 tarihinde gittiği Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki kızları Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili biri tutuklu 7 sanık dördüncü kez hakim karşısına çıkıyor.

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklu yargılanan baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir (28) 17 ay sonra serbest bırakıldı. İlk duruşmada ise amca Yusuf Aydemir tutuklanmıştı. Ayrıca tutuklu bulunan Yusuf Aydemir duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlanacak.

Ne olmuştu?

Leyla Aydemir, 2018 yılında Ağrı'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü ailesi ile birlikte bayram ziyareti için gittiği Bezirhane köyünde kaybolmuş ve 18 gün sonra küçük kızın cansız bedenine ulaşılmıştı. Konuyla ilgili baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir tutuklanarak cezaevine gönderildi. Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili görülen ilk duruşmada amca Yusuf Aydemir tutuklanırken, olaydan 17 ay sonra Mehmet Ali Aydemir ise serbest bırakıldı.

Leyla Aydemir'in anne ve babası da adliye önünde hazır bulundu. - AĞRI

Kaynak: İHA

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